День рождения: В крупных городах транслируются крылатые выражения Путина
Движение «Народный фронт» и медиахолдинг МАЕР поздравили президента России Владимира Путина с днём рождения, сообщает Telegram-канал Mash.
В честь праздника на экранах крупнейших российских городов транслируются крылатые выражения главы государства, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Для меня Россия — вся моя жизнь» и другие.
Акция стартовала в Москве на медиафасаде здания института «Гидропроект». Также поздравления можно было заметить в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Владивостоке и других городах.
Как выяснил ВЦИОМ, Путин является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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