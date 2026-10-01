День рождения: В крупных городах транслируются крылатые выражения Путина

В честь праздника на экранах крупнейших российских городов транслируются крылатые выражения главы государства, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Для меня Россия — вся моя жизнь» и другие.

Акция стартовала в Москве на медиафасаде здания института «Гидропроект». Также поздравления можно было заметить в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Владивостоке и других городах.

Как выяснил ВЦИОМ, Путин является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

