Путин призвал распространить на всю страну «паспорт семьи мобилизованного»
Президент России Владимир Путин предложил распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного». Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
Курганский глава рассказал, что такой проект уже реализуется в регионе. Российский лидер поблагодарил Шумкова за его за инициативы по поддержке семей военных.
«Паспорт семьи мобилизованного» подразумевает под собой документ с возможностью фиксировать все нужды семьи бойца.
Ранее Путин утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения.
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