Путин призвал распространить на всю страну «паспорт семьи мобилизованного»

Курганский глава рассказал, что такой проект уже реализуется в регионе. Российский лидер поблагодарил Шумкова за его за инициативы по поддержке семей военных.

«Паспорт семьи мобилизованного» подразумевает под собой документ с возможностью фиксировать все нужды семьи бойца.

Ранее Путин утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения.

