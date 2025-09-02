ФСИН опровергла слухи о плохом самочувствии Стрелкова
Информация о плохом самочувствии бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина), который отбывает наказание в колонии в Кировской области, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону.
Ранее в СМИ появились данные о том, что Стрелков страдает от приступов стенокардии в связи с ишемической болезнью сердца, состояние мужчины якобы ухудшается с каждым днем.
УФСИН опровергло слухи о плохом самочувствии Стрелкова. В свою очередь аппарат уполномоченного по правам человека в Кировской области сообщил, что не получал жалоб от экс-министра.
В январе прошлого года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму. Верховный суд РФ признал приговор законным, пишет RT.
