Марочко заявил, что мобилизованные солдаты ВСУ оставляют позиции у Соледара
Мобилизованные украинские военнослужащие покидают позиции у города Соледара в Донецкой народной республике, за который продолжаются бои. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», — указал Марочко.
По словам офицера, украинские военные покидают позиции, «не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам». Отмечается, что некоторые военнослужащие сбегают и сдаются органам военного правопорядка, пишет «Свободная пресса».
Как отметил Марочко, украинских солдат обеспокоил внесенный в Верховную Раду проект закона об ужесточении наказания за оставление боевых позиций. По словам офицера, военнослужащие хотят сохранить свои жизни «в надежде получить сравнительно небольшие тюремные сроки».
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать законопроект, который ужесточает наказание за невыполнение приказа и дезертирство. В документе речь идет о самовольном уходе из воинской части или места службы, с поля боя, об отказе действовать оружием, отмечает телеканал «360».
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