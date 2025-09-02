Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп рассказал, что не мечтает завоевать Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил порталу The Daily Caller.
Политик ответил отрицательно на вопрос, есть ли у него мечта получить эту награду. По словам американского президента, он хочет справедливого отношения к себе и своим заслугам. Как отметил Трамп, во время его второго президентского срока благодаря ему в мире были остановлены и предотвращены семь конфликтов.
«Никому такого не удавалось. Но... что есть, то есть», - заявил глава Белого дома.
Ранее Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Выдвижение политика поддержали ряд иностранных лидеров, в том числе президенты Габона и Азербайджана, премьер-министры Израиля и Армении, пишет 360.ru.
