Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не мечтает завоевать Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил порталу The Daily Caller.

Политик ответил отрицательно на вопрос, есть ли у него мечта получить эту награду. По словам американского президента, он хочет справедливого отношения к себе и своим заслугам. Как отметил Трамп, во время его второго президентского срока благодаря ему в мире были остановлены и предотвращены семь конфликтов.

«Никому такого не удавалось. Но... что есть, то есть», - заявил глава Белого дома.

Ранее Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Выдвижение политика поддержали ряд иностранных лидеров, в том числе президенты Габона и Азербайджана, премьер-министры Израиля и Армении, пишет 360.ru.

