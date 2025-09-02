Литва до конца недели установит барьеры у КПП на границе с РФ и Белоруссией

Литва в ближайшее время завершит установку бетонных инженерных заграждений на пути к контрольно-пропускным пунктам на границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил представитель штаба армии республики Арнолдас Анелаускас.

«Работы на границе продолжаются... До конца недели на всех 19 КПП будут установлены предусмотренные средства контрмобильности», - рассказал военный в эфире национального радио LRT.

Установку уже выполнили на 10 пунктах. Часть из них не используется по прямому назначению, заграждения здесь стоят прямо на дороге. На действующих пунктах сооружения размещают у проезжей части таким образом, чтобы перекрыть движение при необходимости.

Ранее в Литве предложили восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией в целях безопасности, напоминает РЕН ТВ.

