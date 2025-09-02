Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 1,1 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1100. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на Красный полумесяц государства.

«По меньшей мере 1124 человека погибли... 3251 получил ранения», - отмечается в сообщении.

Ранее в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Нангархар в 27 км восточнее города Джелалабад, напоминает РЕН ТВ. Сейсмособытие ощущалось в том числе в Кабуле и пакистанском Исламабаде.

