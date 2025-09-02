Путин назначил нового посла в Мозамбике и Эсватини

Экс-посол России в Анголе Владимир Тараров стал главой диппредставительства в Мозамбике и Эсватини по совместительству. Об этом сообщает российский МИД.

Соответствующие указы подписал 18 августа президент Владимир Путин.

«Тараров Владимир Николаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству», - указали в МИД.

Дипломат занимал должность посла в Анголе с июня 2017 года.

Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в Бельгии бывшего главу четвертого департамента стран СНГ Дениса Гончара, напоминает РЕН ТВ.

