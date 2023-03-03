Путин утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения
Полномочия компаний, которые управляют оборонными предприятиями и срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться. В таком случае на предприятиях будет вводиться внешнее управление, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация – на основании предложений Минпромторга РФ. Указ вступил в силу 3 марта.
Сегодня Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совещание будет проходить в закрытом режиме.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что на предстоящем заседании Совбеза РФ будет обсуждаться усиление безопасности на российских границах и необходимость достойного ответа на провокации.
Совещание проводится на фоне атаки украинских диверсантов в Брянской области. 2 марта под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.
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