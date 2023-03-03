Путин утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения

Полномочия компаний, которые управляют оборонными предприятиями и срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться. В таком случае на предприятиях будет вводиться внешнее управление, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация – на основании предложений Минпромторга РФ. Указ вступил в силу 3 марта.

Сегодня Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совещание будет проходить в закрытом режиме.

«Война без правил»: В России требуют жестко ответить на теракт Киева в Брянской области

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что на предстоящем заседании Совбеза РФ будет обсуждаться усиление безопасности на российских границах и необходимость достойного ответа на провокации.

Совещание проводится на фоне атаки украинских диверсантов в Брянской области. 2 марта под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:БезопасностьУказыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры