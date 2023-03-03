Путин утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения

Полномочия компаний, которые управляют оборонными предприятиями и срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться. В таком случае на предприятиях будет вводиться внешнее управление, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация – на основании предложений Минпромторга РФ. Указ вступил в силу 3 марта.

Сегодня Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совещание будет проходить в закрытом режиме.