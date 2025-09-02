Новый роман Пелевина A Sinistra выйдет 18 сентября
Новая книга писателя Виктора Пелевина под названием A Sinistra выйдет в свет 18 сентября. Об этом сообщило издательство «Эксмо».
Роман станет пятым произведением вселенной Transhumanism inc. При этом знакомство с предыдущими частями для читателей не обязательно. Главный герой книги - детектив Маркус Зоргенфрей - расследует исчезновение известных людей и будет вынужден сам отправиться в рискованный «черномагический трип», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Новинка поступит в продажу 18 сентября в 20:25. Книга будет доступна в бумажной, аудио- и электронной версиях.
Шеф-редактор «Яндекс Книг», литературный критик Константин Мильчин рассказал НСН, о чем будет эта книга.
"Опасные развлечения в мире Трансгуманизма: когда ты всего лишь мозг в банке, то самое время отправиться в чернокнижный трип вместе с демонами и венецианскими магами. Контрразведчик Маркус Зоргенфрей, главный герой последних трех романов снова в деле. Будут ли в этой книге шутки на тему событий последнего года? Безусловно", - сказал он.
Предыдущая книга Пелевина «Круть» возглавила рейтинг наиболее читаемой и часто прослушиваемой художественной литературы по итогам 2024 года, пишет RT.
