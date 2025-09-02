Аналитик Юшков: Китай пока не готов подписать контракт по «Силе Сибири 2»
Газопровод «Сила Сибири» пять лет еще будет выходить на проектную мощность, заявил НСН Игорь Юшков.
Китай пока не готов подписать официальный контракт о строительстве газопровода «Сила Сибири 2», после строительства проект будет выходить на проектную мощность еще пять лет, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Накануне был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток», сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров трёх стран в Пекине во вторник. Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубических метров газа в год. Юшков обрисовал перспективы проекта.
«Мы видим противоречивые сигналы, потому что с Китаем подписаны только меморандумы, это пока еще не контракты. Это не означает, что они сейчас начнут все строить. Также договорились увеличить поставки по «Силе Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год. Это говорит не в пользу «Силы Сибири 2». Это значит, что Китай пока не готов подписать контракт. С другой стороны, с Монголией уже достигнуты договоренности, это уже обязывающий контракт, но там могут быть отсрочки. Монголии нет смысла подписывать, пока не подписан твердый контракт с Китаем. Я думаю, что «Газпром» пока ничего строить не будет», - отметил он.
По его словам, выйти сразу на проектные мощности не получится, так как Китай будет «осторожно» увеличивать закупки газа.
«Этот газопровод лет пять еще будет выходить на проектную мощность. Китаю газ нужен, он хочет увеличивать закупки из России, но пока делает это очень осторожно. Стороны все равно сближаются в своих переговорах, в будущем контракт будет подписан. Проблем с ресурсной базой нет, там есть месторождения. Если контракт по «Силе Сибири 2» подпишут, мы хоть 100 миллиардов кубов можем поставлять в год. Но вопрос в том, как долго он будет выходить на проектную мощность. Китаю в первый год работы не нужно 50 миллиардов кубов, нужно будет постепенно увеличивать. Это все делается для Китая, другие страны вряд ли будут покупать», - добавил собеседник НСН.
Поставки российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств. В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
