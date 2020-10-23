Здоровье или штраф? «Здоровяки» против безмасочного режима

Действовать аккуратно в вопросе антикоронавирусных ограничений призвал руководителей российских регионов Владимир Путин. По словам главы государства, принимать соответствующие решения следует, исходя из ситуации на конкретной территории, обеспечивая безопасность людей, минимизируя в то же время негативные последствия.

Обращение с призывом действовать аккуратно в большей степени должно быть направлено в адрес тех, кто назначен следить за выполнением россиянами антикоронавирусных предписаний. Такой вывод напрашивается после истории, о которой рассказал главврач столичной больницы №71 Александр Мясников. В Телеграм-канале он написал о полицейских, которые задерживают людей без масок. Он, в частности, обратил внимание на видеоролики в соцсетях, в которых силовики пытались посадить в машину женщин, отказывающихся носить медицинскую маску в общественных местах. И в качестве примера описал один из недавних:

«Двое здоровяков в форме запихивали в микроавтобус девушку в розовой куртке — опять же за то, что отказывалась надеть маску».

Власть должна настаивать на исполнении своих указаний, продолжил врач. Но задался вопросом:

«Только почему мне стыдно на это смотреть?! И мне ли одному?»

Нет, не одному доктору Мясникову должно быть стыдно. Вернее, даже вовсе не ему, а всем тем, кто так или иначе причастен к сложившемуся в российских правоохранительных органах положению дел, когда упивающиеся своими полномочиями и безнаказанностью сотрудники не видят ни малейшей разницы между женщиной без защитной маски и, к примеру, драгдилером.

А пренебрегают ношением масок и перчаток многие россияне из экономии – такое мнение высказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, для того, чтобы средства защиты носили все, их нужно выдавать бесплатно везде, где это возможно. Он отметил, что производство масок «стоит копейки».