Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса
Президент России Владимир Путин не исключил, что Россию ожидает вторая волна распространения коронавируса. Глава государства заявил, что новый всплеск заболеваемости может затронуть страну с октября по ноябрь этого года.
Ранее в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке, президент отметил, что на данный момент ситуация в стране с распространением коронавируса стабилизировалась.
В частности, Путин указал на сокращение числа новых случаев инфицирования, которые выявляются в ежедневном режиме.
В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания предупредила, что в мае этого года смертность от коронавируса в России будет заметно выше.
К слову, сегодня в стране был побит рекорд по суточному числу жертв от коронавируса — за день скончались 150 человек, всего с начала пандемии — 3249 заболевших.
Ранее Ura.ru сообщило со ссылкой на свои источники, что федеральные власти потребовали от российских губернаторов предоставить полную статистику по смертности больных с коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID-19
- Дума разрешила отказаться от всероссийский переписи в 2020 году
- Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса
- Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по COVID-19 в Москве
- Саратовский митрополит попался полиции на рынке без маски. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru