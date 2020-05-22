Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин не исключил, что Россию ожидает вторая волна распространения коронавируса. Глава государства заявил, что новый всплеск заболеваемости может затронуть страну с октября по ноябрь этого года.

Ранее в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке, президент отметил, что на данный момент ситуация в стране с распространением коронавируса стабилизировалась.