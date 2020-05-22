Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин не исключил, что Россию ожидает вторая волна распространения коронавируса. Глава государства заявил, что новый всплеск заболеваемости может затронуть страну с октября по ноябрь этого года.

Ранее в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке, президент отметил, что на данный момент ситуация в стране с распространением коронавируса стабилизировалась.

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В частности, Путин указал на сокращение числа новых случаев инфицирования, которые выявляются в ежедневном режиме.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания предупредила, что в мае этого года смертность от коронавируса в России будет заметно выше.
К слову, сегодня в стране был побит рекорд по суточному числу жертв от коронавируса — за день скончались 150 человек, всего с начала пандемии — 3249 заболевших.

Ранее Ura.ru сообщило со ссылкой на свои источники, что федеральные власти потребовали от российских губернаторов предоставить полную статистику по смертности больных с коронавирусом.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПандемияПутин
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