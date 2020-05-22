Путин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу

Путин, в частности, констатировал сокращение числа новых случаев инфицирования, которые выявляются в ежедневном режиме. По его словам, темпы сокращения не такие быстрые, как хотелось бы, отмечает Ura.ru

При этом президент подчеркнул, что отечественная система здравоохранения обладает надежным заделом прочности в плане противодействия эпидемии. Этому способствует широкое тестирование.

По данным, озвученным главой государства, сейчас по стране используются около 66% коек, развернутых специально для помощи больным COVID-19. При этом он подчеркнул, что весь коечный резерв должен содержаться в режиме постоянной готовности. Путин поставил задачу продолжить наращивание объёма тестирования, чтобы предотвратить скрытую опасность заболевания.

