Путин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу
Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции по стране в целом стабилизируется. Однако, несмотря на положительную тенденцию, динамика пока неустойчивая. Об этом глава государства завил на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке.
Путин, в частности, констатировал сокращение числа новых случаев инфицирования, которые выявляются в ежедневном режиме. По его словам, темпы сокращения не такие быстрые, как хотелось бы, отмечает Ura.ru
При этом президент подчеркнул, что отечественная система здравоохранения обладает надежным заделом прочности в плане противодействия эпидемии. Этому способствует широкое тестирование.
По данным, озвученным главой государства, сейчас по стране используются около 66% коек, развернутых специально для помощи больным COVID-19. При этом он подчеркнул, что весь коечный резерв должен содержаться в режиме постоянной готовности. Путин поставил задачу продолжить наращивание объёма тестирования, чтобы предотвратить скрытую опасность заболевания.
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