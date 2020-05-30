Путин предложил учитывать рекомендации медиков при открытии границ РФ

Владимир Путин в ходе заседания Совбеза отметил страны, которые начали открывать границы, экономически во многом завися от туристических потоков. Президент также обратил внимание что ряд стран, снявших ограничения на фоне улучшения ситуации по коронавирусу, вводят их снова из-за быстрого изменения положения дел в худшую сторону.

«Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — цитирует Газета. ru Путина.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал прогноз, согласно которому международное авиасообщение вернется к привычным объемам не раньше 2022-2023 годов.

«Если же все будет плохо, то возобновление международного авиасообщения произойдёт только лет через десять. Все международные организации по гражданской авиации примерно такой же прогноз дают. Пессимистичный сценарий – 2030 год», – комментирует эксперт.

