Путин предложил учитывать рекомендации медиков при открытии границ РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция санитарных врачей и медиков в целом будет учитываться для принятия решения об открытии российских границ во время пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.

Названы главные туристические направления после коронавируса

Владимир Путин в ходе заседания Совбеза отметил страны, которые начали открывать границы, экономически во многом завися от туристических потоков. Президент также обратил внимание что ряд стран, снявших ограничения на фоне улучшения ситуации по коронавирусу, вводят их снова из-за быстрого изменения положения дел в худшую сторону.

«Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — цитирует Газета. ru Путина.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал прогноз, согласно которому международное авиасообщение вернется к привычным объемам не раньше 2022-2023 годов.

«Если же все будет плохо, то возобновление международного авиасообщения произойдёт только лет через десять. Все международные организации по гражданской авиации примерно такой же прогноз дают. Пессимистичный сценарий – 2030 год», – комментирует эксперт.

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
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