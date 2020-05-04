Полетим в 2030-ом. Аналитик назвал сроки возобновления международного авиасообщения

«Это очень смешное заявление «Аэрофлота», сейчас ведь не первое апреля, чтобы так шутить. Конечно же это открытие не состоится в середине этого лета. Максимум, один рейс в ключевые столицы. Не знаю, зачем «Аэрофлот» так говорит. Чтобы смущать народ? Очевидно, что никакого авиасообщения до следующего года не будет, не будет никаких массовых перевозок. И нужно отдавать себе отчет в том, что только в самом лучшем случае какое-то заметное международное сообщение будет следующей весной, но не в тех объемах, как это было. Таким, каким мы знали его до пандемии, ждать раньше 2022-2023 годов не стоит. И это оптимистический вариант. Совершенно очевидно, что большинство стран не снимут ограничения на въезд до осени этого года. Это в том случае, если не будет второй, третей волны заболевания. А осенью начинается не сезон. Понятно, что никто не побежит покупать билеты в Нью-Йорк или Лондон, как только снимут ограничения. Все это будет осложняться массой всяких других ограничений, связанных уже с самим перелетом. Потому что в воздушно-транспортном сообщении на сегодняшний день абсолютно не готовы к приему зараженных. Это еще предстоит всем придумать. В связи с этим, если пойдет все очень быстро и хорошо, весной 2021 года можно ожидать открытие отдельных маршрутов. На то, чтобы привести в должное состояние воздушно-транспортное сообщение, согласно новым реалиям, потребуется еще год. И мы уже откатываемся к весне 2022 года. Все это, повторюсь, при условии, что не будет сильного роста эпидемии, к следующей весне сделают вакцину и так далее. Так что это крайне оптимистичный сценарий», – заявил он.

При этом, по словам аналитика, все может пойти и по более худшему сценарию - авиасообщение буквально застынет на десяток лет.

«Если же все будет плохо, то возобновление международного авиасообщения произойдёт только лет через десять. Все международные организации по гражданской авиации примерно такой же прогноз дают. Пессимистичный сценарий – 2030 год», – комментирует эксперт.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в интервью НСН предсказал банкротство российского авиабизнеса.

