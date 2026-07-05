Школьников научат управлять беспилотниками и работать с нейросетями
Министерство просвещения России включило темы использования беспилотных летательных аппаратов в школьный предмет «Труд (технология)», сообщает пресс-служба ведомства.
Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяется внимание и в системе дополнительного образования. Кроме того, в курс информатики ввели вопросы искусственного интеллекта, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, создание и применение беспилотных систем является перспективным направлением. Значительную роль в развитии этой сферы играют талантливые и активные педагоги математики, учителя труда, информатики и ОБЗР, которые собственным примером увлекают школьников.
Также стало известно, что Минпросвещения разработало обновленную программу по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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