Школьников научат управлять беспилотниками и работать с нейросетями

Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяется внимание и в системе дополнительного образования. Кроме того, в курс информатики ввели вопросы искусственного интеллекта, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, создание и применение беспилотных систем является перспективным направлением. Значительную роль в развитии этой сферы играют талантливые и активные педагоги математики, учителя труда, информатики и ОБЗР, которые собственным примером увлекают школьников.

Также стало известно, что Минпросвещения разработало обновленную программу по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

