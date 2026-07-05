Власти Адыгеи призвали воздержаться от использования личных автомобилей
Жителям Адыгеи необходимо воздержаться от использования личных автомобилей без крайней необходимости, сообщил в Telegram губернатор Мурат Кумпилов.
По его словам, это позволит снизить нагрузку на автозаправочные станции. «Прошу жителей республики также временно воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости. Такие меры помогут снизить нагрузку на автозаправочные станции», — указал глава региона.
Отмечается, что перед местными властями стоит задача обеспечить стабильное снабжение топливом жителей и бесперебойную работу всех служб. В настоящее время региональное правительство находится в контакте с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами.
Ранее правительство РФ разрешило оборот бензина «Евро-3» до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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