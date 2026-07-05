Власти Адыгеи призвали воздержаться от использования личных автомобилей

Жителям Адыгеи необходимо воздержаться от использования личных автомобилей без крайней необходимости, сообщил в Telegram губернатор Мурат Кумпилов.

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По его словам, это позволит снизить нагрузку на автозаправочные станции. «Прошу жителей республики также временно воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости. Такие меры помогут снизить нагрузку на автозаправочные станции», — указал глава региона.

Отмечается, что перед местными властями стоит задача обеспечить стабильное снабжение топливом жителей и бесперебойную работу всех служб. В настоящее время региональное правительство находится в контакте с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами.

Ранее правительство РФ разрешило оборот бензина «Евро-3» до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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