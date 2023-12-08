«Это не бегство!»: Военкор Коц рассказал о ситуации у Авдеевки
Преждевременно говорить о сдаче Украиной Авдеевки, есть успехи, но повального отступления и прорыва обороны пока нет, сказал в эфире НСН Александр Коц.
Российские военные продвигаются к «южным воротам» в Авдеевку в ДНР, однако повального отступления ВСУ пока нет, рассказал в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.
«Там нет какого-то повального отступления и прорыва обороны, есть определенные успехи по продвижению к авдеевскому Коксохиму, к югу от самого города. Недавно был взят мощный укрепрайон, который приблизил нас к очередному укрепу, который называется "Царская охота", это фактически южные ворота в Авдеевку. Но о каком-то повальном бегстве и о том, что украинская авдеевская группировка сдает город говорить крайне преждевременно. Там еще довольно много тяжелой работы, противник отчаянно обороняется», - сказал Коц
Он объяснил, что будет после взятия Авдеевки, которая является северным пригородом Донецка.
«С одной стороны, взятие Авдеевки открывает дорогу дальше, по оси главной линии украинской обороны в Донбассе: Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, с другой стороны, это открывает нам путь в тыл южно-донецкой группировке противника, где нет укреплений, есть оперативный простор и возможность ударить по врагу с двух сторон, с юга и севера. А, может быть, будет какой-то совершенно иной план сразу на нескольких направлениях. Но это все гадание на кофейной гуще», - заключил собеседник НСН.
При этом Коц отметил, что сейчас на авдеевском направлении артиллерия с обеих сторон не смолкает почти круглые сутки.
7 ноября жене военкора Коца угрожал мужчина, приехавший к московской квартире журналиста и требовавший информацию о его местонахождении. Вскоре он был задержан и отправлен под домашний арест. По данным следствия, он несколько дней тайно вел наблюдение за квартирой Коца, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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