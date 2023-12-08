«Это не бегство!»: Военкор Коц рассказал о ситуации у Авдеевки

Он объяснил, что будет после взятия Авдеевки, которая является северным пригородом Донецка.

«С одной стороны, взятие Авдеевки открывает дорогу дальше, по оси главной линии украинской обороны в Донбассе: Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, с другой стороны, это открывает нам путь в тыл южно-донецкой группировке противника, где нет укреплений, есть оперативный простор и возможность ударить по врагу с двух сторон, с юга и севера. А, может быть, будет какой-то совершенно иной план сразу на нескольких направлениях. Но это все гадание на кофейной гуще», - заключил собеседник НСН.

При этом Коц отметил, что сейчас на авдеевском направлении артиллерия с обеих сторон не смолкает почти круглые сутки.

7 ноября жене военкора Коца угрожал мужчина, приехавший к московской квартире журналиста и требовавший информацию о его местонахождении. Вскоре он был задержан и отправлен под домашний арест. По данным следствия, он несколько дней тайно вел наблюдение за квартирой Коца, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

