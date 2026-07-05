СМИ: Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Axios.

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Зеленский поздравил президента США с 250-летием независимости США. Другие подробности о беседе не приводятся.

Также Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Российский лидер рассказал коллеге о ситуации на фронте и заявил, что войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

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