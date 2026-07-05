Путин рассказал Трампу, как российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Путин рассказал коллеге о ситуации на фронте и заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Также речь шла о том, что Москва считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но с учётом принципиальных российских подходов.

Переговорщики со стороны США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины. Трамп заявил о больших перспективах сотрудничества России и США после завершения конфликта. Также лидеры затронули украинскую тематику, в том числе в контексте планов президента США принять участие в саммите НАТО.

Президенты договорились вновь созвониться уже в ближайшее время.

В этот же день Путин поздравил Трампа с Днем независимости США. «Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», - говорится в документе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

