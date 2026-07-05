Украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы

По данным издания, состояние бизнесмена улучшилось. Во время взрыва Ермолаев выходил из здания со своей гражданской супругой 46-летней Анной Насобиной и их 13-летним сыном Ариэлем.

Женщине в результате ранения ампутировали ноги и несколько раз переливали кровь. Она также может потерять зрение, слух и речь. Травмы подростка угрозы для жизни не представляют.

При взрыве в Монако, в результате которого получил ранения украинский олигарх Вадим Ермолаев, получила тяжелые ранения дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

