Украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы
Олигарх из Украины Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако, сообщает Monaco-Matin.
По данным издания, состояние бизнесмена улучшилось. Во время взрыва Ермолаев выходил из здания со своей гражданской супругой 46-летней Анной Насобиной и их 13-летним сыном Ариэлем.
Женщине в результате ранения ампутировали ноги и несколько раз переливали кровь. Она также может потерять зрение, слух и речь. Травмы подростка угрозы для жизни не представляют.
При взрыве в Монако, в результате которого получил ранения украинский олигарх Вадим Ермолаев, получила тяжелые ранения дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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