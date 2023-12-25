Шойгу сообщил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВладимир ПутинСергей Шойгу

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