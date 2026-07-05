СМИ: Путин направил жесткое послание Украины и ЕС
Российский лидер Владимир Путин, говоря об освобождении Константиновки, передал недвусмысленный сигнал Украину и мнимым «миротворцам» из Европейского союза, сообщает L’AntiDiplomatico.
По данным издания, президент России заявил о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений. В статье говорится о предупреждении Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в РФ, тем больше ей придется делать зону безопасности. Также газета указала на слова президента об анализе вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.
Ранее в Минобороны РФ заявили о готовности передачи тел украинских военных, погибших при взятии российской армией Константиновки в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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