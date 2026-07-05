По данным издания, президент России заявил о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений. В статье говорится о предупреждении Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в РФ, тем больше ей придется делать зону безопасности. Также газета указала на слова президента об анализе вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.

Ранее в Минобороны РФ заявили о готовности передачи тел украинских военных, погибших при взятии российской армией Константиновки в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

