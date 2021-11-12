Россия направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса
Россия безвозмездно направила в страны СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ.
«Продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству», — цитирует премьера ТАСС.
Мишустин отметил, что борьба с коронавирусом является одной из приоритетных задач, подчеркнув необходимость принимать меры для прерывания цепочек заболеваемости.
По словам Мишустина, главное в этом вопросе — массовая вакцинация граждан, и Россия уделяет этому самое серьезное внимание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru