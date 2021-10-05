Голикова поручила сократить время ПЦР-тестирования до 24 часов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус граждане должны получать в течение суток после поступления материалов в лабораторию, сообщает ТАСС.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства она отметила, что некоторое время назад лабораториям поручили выполнять тесты за 48 часов, однако в настоящее время эти сроки следует сократить до 24 часов.
Ранее вице-премьер заявила, что полный курс вакцинации в стране прошли 42,2 миллиона граждан, однако для формирования коллективного иммунитета должны привиться ещё 35,9 миллиона россиян, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru