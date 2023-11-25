Путин посмертно наградил погибшего военкора Максудова орденом Мужества

Корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

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«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича ... (посмертно)», — отмечается в указе.

Ранее Максудов получил ранение из-за атаки ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналиста доставили в медучреждение, однако следующим утром мужчина умер от полученных ранений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Бориса Максудова во "ВКонтакте"
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