Путин посмертно наградил погибшего военкора Максудова орденом Мужества
Корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича ... (посмертно)», — отмечается в указе.
Ранее Максудов получил ранение из-за атаки ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналиста доставили в медучреждение, однако следующим утром мужчина умер от полученных ранений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин посмертно наградил погибшего военкора Максудова орденом Мужества
- СМИ: В РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов из Центральной Азии
- В Киеве прогремела серия взрывов
- Израильские военные сбили выпущенную с территории Ливана ракету
- Депутат Хамзаев предложил принять закон о русском народе
- СМИ: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт топлива из России
- Костромская и Архангельская области вошли в рейтинг «сказочных» регионов
- Палестинский врач: В Газе не осталось домов и больниц
- СМИ: Россия нарастила «невиданное» производство ракет для комплекса «Искандер»
- На Украине решили отказаться от «русскости» в жестовом языке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru