Захарова: Убийство военкора Максудова не останется безнаказанным

Она добавила, что смерть Максудова не останется безнаказанной, а на совести «неонацистского режима в Киеве многие тысячи жизней мирных граждан».

«Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», - сказала Захарова.

Борис Максудов, который пострадал при атаке ВСУ на группу российских журналистов, скончался в четверг ранним утром по дороге в Джанкой от полученных ранений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

