Захарова: Убийство военкора Максудова не останется безнаказанным

Убийство военкора «России 24» Бориса Максудова - очередное преступление киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова

Она добавила, что смерть Максудова не останется безнаказанной, а на совести «неонацистского режима в Киеве многие тысячи жизней мирных граждан».

«Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», - сказала Захарова.

Борис Максудов, который пострадал при атаке ВСУ на группу российских журналистов, скончался в четверг ранним утром по дороге в Джанкой от полученных ранений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Бориса Максудова во "ВКонтакте"
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД России

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