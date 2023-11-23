Захарова: Убийство военкора Максудова не останется безнаказанным
23 ноября 202317:17
Убийство военкора «России 24» Бориса Максудова - очередное преступление киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она добавила, что смерть Максудова не останется безнаказанной, а на совести «неонацистского режима в Киеве многие тысячи жизней мирных граждан».
«Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», - сказала Захарова.
Борис Максудов, который пострадал при атаке ВСУ на группу российских журналистов, скончался в четверг ранним утром по дороге в Джанкой от полученных ранений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru