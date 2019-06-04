Общество

Путин поручил выяснить как на заводе в Дзержинске устранили прежние недоработки

4 июня18:40

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает RT.

В апреле на этом заводе была проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС, напоминает «Газета.ру».

Ранее НСН сообщила, что число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 116 человек. Среди них есть ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, в больницах остаются 17 человек. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

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Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

«Насколько я знаю, в этих цехах не производят тротил. В этих цехах производят разборку и утилизацию боеприпасов. Причиной взрыва и гибели людей могло стать нарушение безопасности. Я считаю, это основная причина», - считает эксперт.


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Фото: РИА Новости
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