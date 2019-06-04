Путин поручил выяснить как на заводе в Дзержинске устранили прежние недоработки
Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает RT.
В апреле на этом заводе была проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.
1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС, напоминает «Газета.ру».
Ранее НСН сообщила, что число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 116 человек. Среди них есть ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, в больницах остаются 17 человек. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.
Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.
«Насколько я знаю, в этих цехах не производят тротил. В этих цехах производят разборку и утилизацию боеприпасов. Причиной взрыва и гибели людей могло стать нарушение безопасности. Я считаю, это основная причина», - считает эксперт.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Госдуме задумались о рисках возвращения в ПАСЕ
- Акция памяти спецназовца проходит в Подмосковье на месте его гибели
- У Лаврова возникли вопросы к компетенции советников Трампа
- Совладелец российской авиакомпании засомневался в безопасности SSJ-100
- Директор торгового центра застрелен в Подмосковье