Путин поручил выяснить как на заводе в Дзержинске устранили прежние недоработки

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает RT.

В апреле на этом заводе была проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС, напоминает «Газета.ру».

Ранее НСН сообщила, что число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 116 человек. Среди них есть ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, в больницах остаются 17 человек. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.