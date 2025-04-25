Военные расходы НАТО в 2024 году превысили $1,3 трлн
Страны НАТО в прошлом году израсходовали на оборонные нужды свыше $1,3 трлн. Об этом говорится в ежегодном отчете альянса.
В 2024 году военные расходы государств блока достигли рекордных $1,303 трлн. Годом ранее они составляли $1,180 трлн. За десять лет совокупные военные расходы членов организации выросли на $700 млрд.
Отмечается, что в прошлом году $818 млрд (64%) от таких расходов приходились на США, а $468 млрд - на членов альянса в Европе и Канаду.
Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории блока его члены должны тратить на оборону значительно больше, чем 3% от ВВП, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru