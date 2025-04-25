Минприроды России начнет искать критические минералы в новых регионах

По словам министра, в проект входит поиск таких важных ископаемых как титан, уран, вольфрам и литий. Он отметил, что геологи будут искать их в 70 районах Дальнего Востока, Сибири, ДНР, Запорожья, Херсонской области и ЛНР.

Козлов подчеркнул, что все работы проходят в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды». Он добавил, что успешная реализация всех инициатив принесет бюджету 1 трлн рублей, а также создаст почти 30 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в его стране, напоминает НСН.

