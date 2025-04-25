Минприроды России начнет искать критические минералы в новых регионах
Министерство природы России разрабатывает план геологической разведки и поиска критических минералов в новых регионах, об этом заявил глава ведомства Александр Козлов на заседании коллегии Роснедр.
По словам министра, в проект входит поиск таких важных ископаемых как титан, уран, вольфрам и литий. Он отметил, что геологи будут искать их в 70 районах Дальнего Востока, Сибири, ДНР, Запорожья, Херсонской области и ЛНР.
Козлов подчеркнул, что все работы проходят в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды». Он добавил, что успешная реализация всех инициатив принесет бюджету 1 трлн рублей, а также создаст почти 30 тысяч новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в его стране, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru