В Госдуме рассказали о поддержке пострадавших в Дзержинске

Как сообщили экстренные службы, в цехе по производству тротила завода «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области было зафиксировано три взрыва. По предварительным данным, причиной стали нарушения технического процесса в цехе по производству тротила. Известно о 38 пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Депутат Госдумы VII созыва от Нижегородской области Владимир Блоцкий рассказал НСН, что следит за ситуацией в регионе из Москвы, однако, уже запланировал поездку на предприятие в Дзержинске, где произошли взрывы и пострадали люди.

«Конечно, мониторим ситуацию. Есть уполномоченные службы, но и сам запланировал поездку в Нижегородскую область в связи с ЧП. Ориентировочно в понедельник-вторник поеду. Исходя из обстановки, думаю встретиться с руководством предприятия, пострадавшими, сотрудниками. Все, что от нас зависит, сделаем максимально, в том числе организуем помощь пострадавшим», - заявил парламентарий.

Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

