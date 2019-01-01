Взрывотехник назвал причину происшествия в Дзержинске

На заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремели два мощных взрыва в цехе по производству тротила, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что масштабы происшествия, а также информация о пострадавших на данный момент уточняются. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса производства работ. Кроме того, по словам источника, опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется и в данный момент.

По данным правительства Нижегородской области, 19 человек пострадали в результате взрыва – они получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Также известно о двоих пропавших.

Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

«Насколько я знаю, в этих цехах не производят тротил. В этих цехах производят разборку и утилизацию боеприпасов. Причиной взрыва и гибели людей могло стать нарушение безопасности. Я считаю, это основная причина», - считает эксперт.

Ранее военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям может привести взрыв на опасном производстве.

