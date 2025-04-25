Уголовное дело завели после взрыва автомобиля в Балашихе
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Volkswagen Passat в подмосковной Балашихе, в результате чего погиб один человек, сообщили в Telegram-канале СК РФ.
В ведомстве отметили, что на место выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства.
Пожар, который начался на месте возгорания, полностью потушен.
По данным Telegram-канала SHOT, в машине было заложено СВУ, которое было приведено в действие дистанционно.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва автомобиля стало газобаллонное оборудование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru