Уголовное дело завели после взрыва автомобиля в Балашихе

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Volkswagen Passat в подмосковной Балашихе, в результате чего погиб один человек, сообщили в Telegram-канале СК РФ.

В ведомстве отметили, что на место выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства.