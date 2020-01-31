Правительство предложило изменить правила определения квот на мигрантов

По её словам, такое правило позволит более оперативно реагировать на изменения ситуации, при необходимости устанавливая новые ограничения либо снимая их.

Также предлагается расширить полномочия глав регионов по регулированию квот на мигрантов. К примеру, губернаторы смогут утверждать перечень профессий, с указанием которых оформляется патент. Если регион воспользуется этим правом, иностранцы будут работать только по тем профессиям, где есть дефицит рабочей силы, объяснила Голикова.

Ещё одно предложение правительства – наделить регионы правом устанавливать лимиты на выдачу патентов, в том числе для защиты национального рынка труда.

По данным МВД, к концу 2019 года в России работали 2,3 миллиона иностранцев, 1,5 миллиона из них – на основании патента.

