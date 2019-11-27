В ВШЭ назвали причины нехватки персонала в России

Такой низкий интерес граждан к существующим вакансиям профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН связала с низкой зарплатой, предлагаемой соискателям.

«Вакансии, которые фиксирует Росстат и заявляют предприятия, часть из них, действительно, связана с тем, что предложение не успевает за новыми проектами, за новыми профессиями и так далее. Это объективная вещь. Но значительная часть вакансий – это вакансии, которых может быть и два миллиона и три, но они не будут ни о чем говорить с точки зрения того, что у нас, действительно, так много рабочих мест, что на них не хватает людей. Значительная часть этих вакансий – это низкооплачиваемая работа», - заявила она.

Эксперт добавила, что ситуация с подобными вакансиями не изменится до тех пор, пока не вырастет оплата труда представителей некоторых профессий.

«Тот же сайт Работа.ру. К огромному сожалению, там очень редко проводятся исследования, хотя для этого есть возможность. Я видела данные, скажем двухлетней давности о том, что почти две трети вакансий, которые были выставлены на этом сайте, в пределах минимальной оплаты труда. Значит, эти вакансии будут существовать ровно столько, сколько они будут там висеть. Тем более в столице. На них очень незначительная часть людей откликнется», - объяснила профессор.

Варшавская также добавила, что оценить объективно, насколько снизился у граждан интерес к существующим вакансиям, сложно, поскольку значительную часть трудовых единиц в стране закрывают мигранты.

«Мигранты и так закрывают значительную часть именно подобного рода вакансий. Потому что эмиграция у нас фактически разделилась на две части: основная часть – закрывает в основном рабочие места, на которые не хочет идти местное население, а другая часть – хорошая квалифицированная миграция, которая закрывает рабочие места квалифицированные, скажем так. Эта часть значительно уступает первой. Поэтому да, мигранты в определённой степени закрывают эти рабочие места. Но нужно понимать, что к этим замечательным данным Росстата, которые появились, нужно еще исследование хотя бы уровня оплаты этих вакансий», - заключила она.

Ранее стало известно, что конкуренция на рынке труда привела к тому, что запросы трудовых мигрантов в России превысили запросы россиян. К такому выводу пришёл сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki, проведя анализ 1,7 миллиона откликов на различные вакансии. Отказ мигрантов трудиться за низкую зарплату можно объяснить базовым минимумом, который необходим иностранцу в России в отличие от гражданина страны, обеспеченного жильём и социальными гарантиями, заметил в эфире НСН председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

