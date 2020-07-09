Путин поручил обобщить наработки по борьбе с COVID-19

Ранее в четверг, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в российской столице, преодолены. Градоначальник отметил, что пандемия, которая на самом деле еще продолжается, была для властей и жителей города огромным испытанием. Однако он выразил надежду на то, что «основные проблемы преодолены».

Помимо этого, Сергей Собянин сообщил об очередном этапе смягчения ограничений, введенных в столице ранее из-за угрозы распространения COVID-19.



