Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом на своём официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что город продолжает снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, с 13 июля также возобновляется работа образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Кроме того, отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха, пишет Москва 24.

При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае обеспечить соблюдение социальной дистанции невозможно, отмечает телеканал 360.

Кроме того, в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах жителям столицы по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки, уточняет RT.

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Ранее НСН писала, что показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в столице снизился относительно уровня последних дней и стал минимальным с 5 апреля, следует из данных официальной статистики. За минувшие сутки в Москве 568 новых заболевших. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве превышает 227 тысяч. Большинство из них — 162 тысячи пациентов — уже вылечились от COVID-19.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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