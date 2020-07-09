Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом на своём официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что город продолжает снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В частности, с 13 июля также возобновляется работа образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Кроме того, отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха, пишет Москва 24.
При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае обеспечить соблюдение социальной дистанции невозможно, отмечает телеканал 360.
Кроме того, в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах жителям столицы по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки, уточняет RT.
Ранее НСН писала, что показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в столице снизился относительно уровня последних дней и стал минимальным с 5 апреля, следует из данных официальной статистики. За минувшие сутки в Москве 568 новых заболевших. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве превышает 227 тысяч. Большинство из них — 162 тысячи пациентов — уже вылечились от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
707 тыс.+6 509 / сут.
Умерли
10 843+176 / сут.
Выздоровели
481 тыс.+8 805 / сут.
- ЦИК обсудит форматы голосования с партиями и экспертами
- Кинотеатры откроются в Москве с 1 августа
- СМИ: СВР читала переписку Сафронова с домашнего компьютера
- Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля
- ВОЗ оценила риск распространения бубонной чумы в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru