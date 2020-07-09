Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом на своём официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что город продолжает снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, с 13 июля также возобновляется работа образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Кроме того, отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Снимаются и ограничения на работу парков культуры и отдыха, пишет Москва 24.

При этом, по словам градоначальника, в Москве по-прежнему под запретом остаётся проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае обеспечить соблюдение социальной дистанции невозможно, отмечает телеканал 360.

Кроме того, в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах жителям столицы по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки, уточняет RT.