«Расслабляться рано!» Врач об очередном этапе отмены ограничений

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что город продолжает снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Зам главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова в эфире НСН посоветовала не расслабляться раньше времени и соблюдать меры предосторожности.

«Посоветую то, что говорю своим близким, родственникам и друзьям. Расслабляться нельзя. Вирус есть. Нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки. Я пока не вижу даты отмена, чтобы сказать - забудьте обо всем, и живите как раньше. Сейчас все методы актуальны, как и во время эпидемии», - добавила она.

Собеседница НСН рассказала, как сказалось на общей ситуации снятие временных ограничений. По ее словам, они готовились к худшему, но этого, к счастью, не произошло.