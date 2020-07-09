«Расслабляться рано!» Врач об очередном этапе отмены ограничений
Зам главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова объяснила, что несмотря на то, что роста заболеваемости нет, вирус никуда не ушел.
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что город продолжает снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Зам главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова в эфире НСН посоветовала не расслабляться раньше времени и соблюдать меры предосторожности.
«Посоветую то, что говорю своим близким, родственникам и друзьям. Расслабляться нельзя. Вирус есть. Нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки. Я пока не вижу даты отмена, чтобы сказать - забудьте обо всем, и живите как раньше. Сейчас все методы актуальны, как и во время эпидемии», - добавила она.
Собеседница НСН рассказала, как сказалось на общей ситуации снятие временных ограничений. По ее словам, они готовились к худшему, но этого, к счастью, не произошло.
«У нас были очень большие опасения, как и у всех, кто связан с этой инфекцией. Мы напряглись, еще начиная с майских праздников, но прироста поступающих не было. После снятия ограничений, когда пришла теплая погода, и на улицах появилось большое количество отдыхающих, мы опять ждали всплеска. Но на настоящий момент точно можно сказать, что количество прироста заболевших мы не видим, по крайней мере в нашей 52-ой больнице. Среднее количество поступающих от 34 до 40. Оно не выскочило, как раньше на 100-150. Так что постепенное снятие карантина не вызвало всплеска. Еще все-таки вирус летом так или иначе засыпает», - отметила она.
Инна Самсонова затронула и тему второй волны пандемии. Она заявила, что этот вирус аномальный и не похожий на все известные, поэтому предположить, какой будет ситуация в дальнейшем, нельзя. По ее словам, очень хочется, чтобы вирус ушел и больше не возвращался, но нужно быть готовыми и негативному сценарию.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве превышает 227 тысяч. Большинство из них — 162 тысячи пациентов — уже вылечились от COVID-19.
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