Путин поручил кабмину разработать план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»

В частности, правительству следует обеспечить разработку плана действий, обратив особое внимание «на повышение эффективности тест-систем... и вакцин», своевременное лечение больных и изоляцию контактировавших с ними лиц, осуществление мониторинга, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций.

В Кремле отметили, что перечень поручений президента был утверждён по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию из ЮАР прибыли граждане, которые сдали положительный тест на коронавирус, штамм устанавливается.