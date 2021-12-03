Путин поручил кабмину разработать план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые касаются борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующий документа опубликован на сайте Кремля.
В частности, правительству следует обеспечить разработку плана действий, обратив особое внимание «на повышение эффективности тест-систем... и вакцин», своевременное лечение больных и изоляцию контактировавших с ними лиц, осуществление мониторинга, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций.
В Кремле отметили, что перечень поручений президента был утверждён по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию из ЮАР прибыли граждане, которые сдали положительный тест на коронавирус, штамм устанавливается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru