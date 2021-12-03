Путин поручил кабмину разработать план по борьбе со штаммом COVID-19 «омикрон»

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые касаются борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующий документа опубликован на сайте Кремля.

Гинцбург: «Омикрон»-штамм может вытеснить «дельту»

В частности, правительству следует обеспечить разработку плана действий, обратив особое внимание «на повышение эффективности тест-систем... и вакцин», своевременное лечение больных и изоляцию контактировавших с ними лиц, осуществление мониторинга, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, актуализацию методических рекомендаций.

В Кремле отметили, что перечень поручений президента был утверждён по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию из ЮАР прибыли граждане, которые сдали положительный тест на коронавирус, штамм устанавливается.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииКоронавирусВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры