Гинцбург: «Омикрон»-штамм может вытеснить «дельту»
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса может вытеснить вариант «дельта» в случае если он обладает более высокой заразностью. Об этом сообщает ТАСС.
Ученый пояснил, что если «омикрон» имеет инкубационный период 12-14 дней, то он сможет вытеснить «дельту» и проиммунизировать граждан.
Между тем, Гинцбург ответил, что об окончании пандемии при помощи «омикрона» пока говорить рано, необходимо дождаться экспериментальных данных. По его словам, если действующие сейчас вакцины эффективны против «омикрона», то это почти спасение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru