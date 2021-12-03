Прилетевшие в Россию из ЮАР пассажиры сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19
3 декабря 202116:16
Роспотребнадзор заявил, что двое пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливается, каким именно штаммом COVID-19 заразились граждане.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России вводится двухнедельный карантин для граждан, которые прибывают в РФ из Африки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru