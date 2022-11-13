Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

Поручение главы государства касается студентов, отправившихся в армию до вхождения республик в состав России.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — отметил Песков.

После демобилизации студенты вернутся домой и продолжат учебу, рассказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек, сообщает ТАСС.

