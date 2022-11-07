В Госдуме исключили дополнительный набор граждан в рамках частичной мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Путин: Частичная мобилизация завершена

По его словам, какого-то дополнительного набора граждан на военную службу не ожидается.

«Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет» - подчеркнул депутат.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияГосдумаМобилизация
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