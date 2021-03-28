Путин пообещал снять ограничения после формирования популяционного иммунитета к ковиду в РФ
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что популяционный иммунитет к COVID-19 на территории России удастся достичь к концу лета.
Об этом глава государства заявил в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на его вопрос, когда будут сняты введенные из-за коронавируса ограничения.
«Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если (массовая вакцинация – прим. НСН) пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», - цитирует президента ТАСС.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН отметил, что снять маски можно будет только тогда, когда больше половины россиян будут привиты от коронавируса, напомнил специалист.
«Вот когда у нас провакцинируют побольше людей, 50-60% населения, — тогда можно более уверенно отменять эти меры, и тогда кривая более ощутимо поползет вниз», — добавил Аграновский.
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