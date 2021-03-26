Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений до двух лет

Часть введенных из коронавируса ограничений может сохраниться в течение одного года или двух лет. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире «Вести FM».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что статистика заражений COVID-19 в России позволяет постепенно снимать ограничения. Также спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что при условии массовой вакцинации коронавирусные ограничения в России могут снять осенью.

Домогаров-младший поддержал отмену ограничений на массовые мероприятия

Накануне РБК со ссылкой на собственный источники сообщило, что правительство Москвы планирует снять большую часть ограничений к 9 мая. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что ограничения на массовые мероприятия будут сняты в последнюю очередь.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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