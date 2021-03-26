Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений до двух лет
Часть введенных из коронавируса ограничений может сохраниться в течение одного года или двух лет. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире «Вести FM».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что статистика заражений COVID-19 в России позволяет постепенно снимать ограничения. Также спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что при условии массовой вакцинации коронавирусные ограничения в России могут снять осенью.
Накануне РБК со ссылкой на собственный источники сообщило, что правительство Москвы планирует снять большую часть ограничений к 9 мая. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что ограничения на массовые мероприятия будут сняты в последнюю очередь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- СМИ: Хакеров из России подозревают в атаке на Бундестаг
- Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений до двух лет
- Четверо украинских военных погибли в результате обстрела в Донбассе
- ВОЗ: Острая фаза пандемии в мире еще не пройдена
- Пользователи китайских соцсетей бойкотировали Nike и H&M
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru