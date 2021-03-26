Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений до двух лет

Часть введенных из коронавируса ограничений может сохраниться в течение одного года или двух лет. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире «Вести FM».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что статистика заражений COVID-19 в России позволяет постепенно снимать ограничения. Также спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что при условии массовой вакцинации коронавирусные ограничения в России могут снять осенью.