Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Ранее в соответствии с законодательством работодатели не могли увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет.

Соответствующие поправки были внесены депутатами от ЛДПР с одобрения правительства. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подобные изменения очень важны, так как увольнение воспитывающего ребенка самостоятельно родителя может оставить семью без средств к существованию.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве регионов запрещать розничную продажу алкогольных напитков в «наливайках», пишет RT.

