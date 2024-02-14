Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на увольнение одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Совфед запретил увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Ранее в соответствии с законодательством работодатели не могли увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет.

Соответствующие поправки были внесены депутатами от ЛДПР с одобрения правительства. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подобные изменения очень важны, так как увольнение воспитывающего ребенка самостоятельно родителя может оставить семью без средств к существованию.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве регионов запрещать розничную продажу алкогольных напитков в «наливайках», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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