СМИ: В Apple AirPods появится перевод разговоров в реальном времени
Компания Apple намерена модернизировать свои наушники AirPods, добавив функцию перевода разговоров в реальном времени. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агенства, принцип работы будет простым. Если один из собеседников говорит, например, на испанском, то функция автоматически переведёт его речь на английский. А ответ на английском - на испанский.
Отмечается, что новую функцию планируется реализовать в операционной системе iOS 19, премьера которой ожидается в июне. Какие языки и устройства будут поддерживать перевод в реальном времени не уточняется.
Ранее компания Apple остановила продажи смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также iPhone SE 3 поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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