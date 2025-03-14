СМИ: В Apple AirPods появится перевод разговоров в реальном времени

По данным агенства, принцип работы будет простым. Если один из собеседников говорит, например, на испанском, то функция автоматически переведёт его речь на английский. А ответ на английском - на испанский.

Отмечается, что новую функцию планируется реализовать в операционной системе iOS 19, премьера которой ожидается в июне. Какие языки и устройства будут поддерживать перевод в реальном времени не уточняется.

Ранее компания Apple остановила продажи смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также iPhone SE 3 поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

