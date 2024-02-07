Совфед запретил увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому работодателям запрещается увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет, сообщает ТАСС.
Поправки, которые вносятся в трудовое российское законодательство, также распространяют данный запрет на других лиц, которые воспитывают детей такого возраста без матерей.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что дети получают основное общее образование к возрасту 16 лет, поэтому они ещё нуждаются в помощи, а увольнение мамы «может оставить семью без средств к существованию».
Ранее Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к действиям против безопасности государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru