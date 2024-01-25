Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Депутаты ГосДумы приняли поправки в трудовое российское законодательство, которые запрещают работодателям увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, сообщает РИА Новости.
В настоящее время законом запрещено увольнять одиноких родителей с детьми до 14 лет.
Поправки были внесены депутатами от ЛДПР с одобрения правительства РФ.
По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, эти поправки очень важны, поскольку увольнение матери, которая воспитывает ребенка одна, может оставить семью без средств к существованию.
Ранее в Госдуме приняли поправки, ужесточающие ответственность за утечки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru